Переведи пожалуйста предложение у твоей собаки длинный хвост?

Английский язык
Переведи пожалуйста предложение у твоей собаки длинный хвост?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Does your dog have long tail?
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