Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

Математика

Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

Автор: Гость