Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.

Математика
Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третьего. Найдите все углы треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Алгебраический х - первый угол 2*х - второй угол х+28 - третий угол х+2*х+(х+28)=180 4*х+28=180 4х=180-28 4х=152 х=152:4 х=38 - превый угол 2х=76 - второй угол х+28=38+28=66  - третий угол
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