Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озеро казалось ЗОЛОТОЙ.
Русский язык
Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озеро казалось ЗОЛОТОЙ.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Химия
Помогите пожалуйста Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Определите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и вос...
Другие предметы
Математика
Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третье...