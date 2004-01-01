Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озеро казалось ЗОЛОТОЙ.

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Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озеро казалось ЗОЛОТОЙ.

Автор: Гость