Помогите пожалуйста ✌ Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Опр??делите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и восстановления. Ag+O2→Ag2O KClO3→KCl+O2

Химия

Помогите пожалуйста ✌ Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Опр??делите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и восстановления. Ag+O2→Ag2O KClO3→KCl+O2

Автор: Гость