Помогите пожалуйста ✌ Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Опр??делите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и восстановления. Ag+O2→Ag2O KClO3→KCl+O2
Химия
Помогите пожалуйста ✌ Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Опр??делите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и восстановления. Ag+O2→Ag2O KClO3→KCl+O2
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Решение см во вложении
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