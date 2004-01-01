Длина прямоугольника равна 24 см а ширина на 4 см меньше.Какова его ширина?
Математика
Длина прямоугольника равна 24 см а ширина на 4 см меньше.Какова его ширина?
Ответ(ы):
Гость:
Длина = 24 ширина = 24 - 4 = 20
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