Длина прямоугольника равна 24 см а ширина на 4 см меньше.Какова его ширина?

Математика
Длина прямоугольника равна 24 см а ширина на 4 см меньше.Какова его ширина?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина = 24 ширина = 24 - 4 = 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озе...
Ответить
Українська мова
Вправа 84 ст 45 книгa:2004 года вашуленко помогите пж!
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста Расставите коэффиценты методом электронного баланса.Определите окислитель, восстановитель и укажите процессы окисления и вос...
Ответить
Другие предметы
Напишите пожалуйста 10 поговорок о трудолюбии!!!!!
Ответить
Математика
Решить задачу двумя способами, арифметическим и алгебраическим. Один из углов треугольника в два раза меньше другого и на 28 градусов меньше третье...
Ответить