Длина комнаты равна 12 метров ширина 8 метров сколько плиток понадобится для покры??ия пола этой комнаты если площадь одной плитки равна 4 дециметров в квадрате

Математика

Длина комнаты равна 12 метров ширина 8 метров сколько плиток понадобится для покры??ия пола этой комнаты если площадь одной плитки равна 4 дециметров в квадрате

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