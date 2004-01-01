Длина комнаты равна 12 метров ширина 8 метров сколько плиток понадобится для покры??ия пола этой комнаты если площадь одной плитки равна 4 дециметров в квадрате

Математика
Длина комнаты равна 12 метров ширина 8 метров сколько плиток понадобится для покры??ия пола этой комнаты если площадь одной плитки равна 4 дециметров в квадрате
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Гость:
Найди площадь комнаты,переведи в дм и подели на площадь одной плитки
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