5 вопроситьльных предложений на англ яз время настоящее завершонное

Английский язык
5 вопроситьльных предложений на англ яз время настоящее завершонное
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Have you already done your homework? Have you ever been to the USA? Has your mother gone? Have we done this exercise at class? Has the situation changed?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В че...
Ответить
Математика
Длина комнаты равна 12 метров ширина 8 метров сколько плиток понадобится для покры??ия пола этой комнаты если площадь одной плитки равна 4 дециметр...
Ответить
Математика
Из 42 учястников конкурса 6 человек стали призерами сколько учястников конкурса не стали призерами
Ответить
Математика
Длина прямоугольника равна 24 см а ширина на 4 см меньше.Какова его ширина?
Ответить
Русский язык
Определите род каждого из трех введенных прилагательного в порядке их следования в предложенит: В лучах СОЛНЕЧНОГО света береза на фоне ЛЕСНОГО озе...
Ответить