5 вопроситьльных предложений на англ яз время настоящее завершонное
Английский язык
5 вопроситьльных предложений на англ яз время настоящее завершонное
Ответ(ы):
Гость:
Have you already done your homework? Have you ever been to the USA? Has your mother gone? Have we done this exercise at class? Has the situation changed?
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