ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ещё можно взять приставки при и пре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Номер 2-ой пожалуйста
Ответить
История
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!токо ответ пометьте цифрами на который отвечал??. ответь срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Ответить
Қазақ тiлi
Менің силықтарым шығарма
Ответить
История
Что произошло в 480 году до н.э.
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему Казахстан сегодня. Пожалуйста
Ответить