ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!

Русский язык

ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!

Автор: Гость