ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!
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ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЛЮДИ!Мне надо просто таблицу сделать на тему правописание приставо?? чтобы учительнице понятно было,название каждой колонке!!!!!Через интернет можно!
Ответ(ы):
Гость:
Ещё можно взять приставки при и пре
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