Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!токо ответ пометьте цифрами на который отвечал??. ответь срочно надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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5) часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями 6) Города расположенные в составе Золотого кольца имеют большое количество памятников архитектуры и истории, несут в себе большое культурное значение. И расположены в виде кольца вокруг столицы России. Золотое кольцо - знаменитый туристический маршрут. НА ОСТАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НУЖНО ЦЕРКОВЬ ВИДЕТЬ!