Математика второй класс реши уравнения 100-30-c =20
Математика
Математика второй класс реши уравнения 100-30-c =20
Ответ(ы):
Гость:
100 - 3 - с = 20 с = 100 - 30 - 20 с = 50
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