3x+5=2•( x+c) решите уравнение пожалуйста

Алгебра
3x+5=2•( x+c) решите уравнение пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+5=2x+2c 3x-2x-2c=-5 x-2c=-5 x=-5+2c 2c=-x-5 я думаю что так,а там дальше сами принемайте решение)
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