|3x-7| = 2x-3 помогите решить
Математика
|3x-7| = 2x-3 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х-7)=2х-3 3х+7=2х-3 3х-2=-3-7 х=-10 ответ -10
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