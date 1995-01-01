Короткое сообщение о современных исследованиях Антарктиды

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Среди ученых-полярников есть метеорологи, физики, биологи, гидрологи, гляциологи и др. За последние десятилетия было проведено множество исследований, которые обогатили науки о природе Земли. Чтобы избежать дублирования исследований, мировое сообщество образовало Международный комитет по координации антарктических исследований. В состав комитета входят несколько подразделений, координирующих работу постоянных и сезонных станций по направлениям: морские исследования, биологические ресурсы, верхние слои атмосферы, ледовый покров, климат и т. д. Антарктида не принадлежит ни одному государству. Здесь запрещена добыча полезных ископаемых, охота на животных, испытания оружия и т. п. В последние годы Антарктида стала местом, которое часто посещается тури­стами, но никакие туристические сооружения (гостиницы, станции) на материке не строятся. Все туристы живут на туристских кораблях, которые подходят к берегам Антарктиды. Украинская станция «Академик Вернадский». Украинские ученые и раньше, в составе советских экспедиций, участвовали в исследованиях Антарктиды на станциях, которые сейчас принадлежат России. С обретением независимости перед Украиной встал вопрос о проведении собственных исследований, которые могли бы сыграть большую роль в развитии национальной науки. Желание Украины проводить исследования поддержала Великобритания, правительство которой в 1995 г. передало нашей стране английскую станцию «Фарадей». Теперь станция называется « Академик Вернадский» Антарктическая станция «Академик Вернадский» расположена на одном из островов вблизи Антарктического полуострова на Тихоокеанском побережье Антарктиды. Украинские ученые исследуют верхние слои атмосферы, распространение энергии от поверхности Земли вверх, земной магнетизм, материковый лед, ведут метеорологические и биологические исследования, наблюдают за озоновым слоем планеты, изменениями, связанными с загрязнением природной среды. Результатами исследований научные работники обмениваются с учеными других антарктических станций, в частности Великобритании, передают в Международный комитет по координации антарктических исследований.