Разложите на множители квадратный трехчлен: Через дескрименант 6y^2+5y+1=0
Алгебра
Разложите на множители квадратный трехчлен: Через дескрименант 6y^2+5y+1=0
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