Найдите значение выражения, предварительно упростив его238-(38+a) при а равно 78;0
Математика
Найдите значение выражения, предварительно упростив его238-(38+a) при а равно 78;0
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