Помогите, пожалуйста. Если можно, то с решением

Алгебра
Помогите, пожалуйста. Если можно, то с решением
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