∛7-√41-∛7+√41 решите

Математика
∛7-√41-∛7+√41 решите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∛7-√41-∛7+√41= 0-√41+√41=-√41+√41=0
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