ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ,ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ,ЗОГОЛОВОК, (1) Солнце все выше и выше поднималось над заливом, стирая тени. (2) Егерь рассказывал: (3) Белоснежный лебедь упал в камыши, еще не понимая, что с ним произошло, пытался взлететь в ...

Русский язык

ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМУ,ОСНОВНУЮ МЫСЛЬ,ЗОГОЛОВОК, (1) Солнце все выше и выше поднималось над заливом, стирая тени. (2) Егерь рассказывал: (3) Белоснежный лебедь упал в камыши, еще не понимая, что с ним произошло, пытался взлететь в синее небо. (4) Его правое крыло безжизненно повисло. (5) Браконьер лишил птицу самого дорогого – полета. (6) Лебедь неподвижно лежал в камышах. (7) Его подруга, белая лебедушка, волновалась. (8) Птица издавала тревожный, гортанный крик. (9) Стая уже снялась с полуостровка и полетела дальше, на север. (10) Отстать не хотелось, но ведь и друга не бросишь в беде. (11) И тогда она, приблизившись, стала заботливо обирать его перышки. (12) Я приплыл в залив рано утром. (13) Лебедушка взлетела и стала тревожно кружиться. (14) Решил обследовать камыши. (15) Тут и нашел подбитую птицу. (16) Оставил лебедя в безопасном месте, привез лекарство и перевязал раненое крыло. (17) На другой день я снова появился на маленьком островке. (18) Обошел его, убедился – хищников нет. (19) «Как же вас назвать? – подумал. – Лебедь будет отныне Лотос, а лебедушка – Лилия». (20) Весь месяц плавал к лебединому острову. (21) Лотос повеселел и гортанным криком приветствовал меня. (22) Однажды, придя к шалашу, увидел: в устроенном гнезде лежало яйцо. (23) Лебедь подплыл к моей лодке и взял из рук пищу. (24) Я знал, что Лотосу никогда не придется летать, – крыло было перебито. (25) Пришла осень. (26) Вместе с Лотосом и Лилией плавали еще два молодых лебедя. (27) А в это время начался отлет птиц. (28) В небе всю ночь слышались прощальные голоса. (29) Лилия тревожно прислушивалась к ним. (30) На моих глазах дети Лотоса и Лилии взлетели, присоединились к стае и полетели в далекие края. (31) Лебедушка волновалась, но вскоре подплыла к Лотосу и стала прихорашивать его перья. (32) Весь вид ее говорил: «Пускай улетают наши дети зимовать в теплые края, а нам и здесь неплохо». (33) А вскоре до меня донеслась лебединая песня. (34) Ее пел красавец Лотос. (35) Нет, это была не прощальная песня – гимн жизни!

Автор: Гость