Напиши парами слова с противоположными значениями плохо тянется вверх грусть грустить придется медленно длинный радость веселится умный хорошо глупый печать плакат выздоравливать смеяться быстро заболеть терять. Находить в них ...
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Напиши парами слова с противоположными значениями плохо тянется вверх грусть грустить придется медленно длинный радость веселится умный хорошо глупый печать плакат выздоравливать смеяться быстро заболеть терять. Находить в них чистить короткий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плохо-хорошо тянется-низится вверх-вниз грусть-веселье грустить-веселится придётся-не придётся медленно-быстро длинный -короткий радость-грусть веселится-грустить умный-глупый хорошо-плохо глупый-умный
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