Напиши парами слова с противоположными значениями плохо тянется вверх грусть грустить придется медленно длинный радость веселится умный хорошо глупый печать плакат выздоравливать смеяться быстро заболеть терять. Находить в них ...

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Напиши парами слова с противоположными значениями плохо тянется вверх грусть грустить придется медленно длинный радость веселится умный хорошо глупый печать плакат выздоравливать смеяться быстро заболеть терять. Находить в них чистить короткий

Автор: Гость