1)сообщение записанное буквами 32-символьного алфавита содержит 80 символов. Сколько байт содержит сообщение? 2) статья содержит 5 страниц на каждой странице-40 строк В каждой строке-60 символов (включая пробелы между словами) ...
Информатика
1)сообщение записанное буквами 32-символьного алфавита содержит 80 символов. Сколько байт содержит сообщение? 2) статья содержит 5 страниц на каждой странице-40 строк В каждой строке-60 символов (включая пробелы между словами) каждый символ кодируется 8 битами сколько килобайт занимает такая статья? 3) Информационное сообщение объемом 3 килобайта состоит из 6144 символов сколько символов содержит алфавит при помощи которого было записано это сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32 символьный алфовит это 5 бит 5*80/8=50 байт 2)5*40*60*8:1024=93.75 кб 3)3*1024*8/6144=4
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