1)сообщение записанное буквами 32-символьного алфавита содержит 80 символов. Сколько байт содержит сообщение? 2) статья содержит 5 страниц на каждой странице-40 строк В каждой строке-60 символов (включая пробелы между словами) ...

Информатика

1)сообщение записанное буквами 32-символьного алфавита содержит 80 символов. Сколько байт содержит сообщение? 2) статья содержит 5 страниц на каждой странице-40 строк В каждой строке-60 символов (включая пробелы между словами) каждый символ кодируется 8 битами сколько килобайт занимает такая статья? 3) Информационное сообщение объемом 3 килобайта состоит из 6144 символов сколько символов содержит алфавит при помощи которого было записано это сообщение?

Автор: Гость