Решите уравнение: а) 2*(3х-1)=4х+12 б) (2х-1)(х+3)=0 в) 3х-2/5=2х-3/4

Гость: Гость:

А) 2*(3х-1)=4х+12 6х-2=4х+12 2х=14 х=7 б) (2х-1)(х+3)=0 2x^2+5x−3=0 где D = b^2 - 4*a*c - это дискриминант. D = b^2 - 4 * a * c = (5)^2 - 4 * (2) * (-3) = 49 Т.к. D > 0, то уравнение имеет два корня. x1 = (-b + √(D)) / (2*a) x2 = (-b - √(D)) / (2*a) или x1=1/2 x2=−3 в) 3х-2/5=2х-3/4 3х-2х=-3/4+2/5 х=-7/20 х=-0,35