5. По катиону гидролизуется соль: а) сульфид натрия; б) хлорид меди (II); в) нитрат бария; г) карбонат калия. 6. Даны названия шести солей: сульфит натрия; нитрат кадмия, сульфид лития, бромид аммония, сульфат калия, ацетат м...
Химия
5. По катиону гидролизуется соль: а) сульфид натрия; б) хлорид меди (II); в) нитрат бария; г) карбонат калия. 6. Даны названия шести солей: сульфит натрия; нитрат кадмия, сульфид лития, бромид аммония, сульфат калия, ацетат магния. Число солей из данного перечня, не подвергающихся гидролизу, равно: а) одному; б) двум; в) трём; г) четырём.
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