Зима без трех подзимков не становится.

Литература
Зима без трех подзимков не становится.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если под подзимками понимать позднюю осень, то и правда, прежде чем зима наступает по-настоящему снег то выпадает, то тает и так несколько раз. До декабря несколько раз погода меняется с зимы на осень. А подзимок морозец после, которого зима еще отпускает. Ну и, конечно же, какая зима без трех месяцев, хотя последние годы мне кажется, что этих месяцев больше стало - половина ноября и половина марта. Вот и в этом году снег уже второй раз выпадает, а потом опять становится теплее и снег пропадает. Но зима все равно свое возьмет. Просто пока она набирается сил и просто тренируется, готовит природу и нас к своим холодам.
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