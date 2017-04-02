(4 13/18-3 7/9)*(1/2-4/17) по действиям плиз.

Гость: Гость:

Переведем в неправильную дробь (85/18 - 34/9) * (1/2 - 4/17) Приведем к общему знаменателю (85/18 - 68/18) * (17/34 - 8/34) = 17/18 * 9/34 = Сокращаем числитель и знаменатель 1/2 * 1/2 = 1/4 Итого: (4 13/18-3 7/9)*(1/2-4/17) = (85/18 - 34/9) * (1/2 - 4/17) = (85/18 - 68/18) * (17/34 - 8/34) = 17/18 * 9/34 = 1/2 * 1/2 = 1/4