Какой стих И.АБунина «Иней»
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Какой стих И.АБунина «Иней»
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Гость:
На окне, серебряном от инея, За ночь хризантемы расцвели. В верхних стеклах - небо ярко-синее И застреха в снеговой пыли. Всходит солнце, бодрое от холода, Золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо. Белым снегом все запушено. И все утро яркие и чистые Буду видеть краски в вышине, И до полдня будут серебристые Хризантемы на моем окне.
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