Напишите формулы оксидов калия, бериллия, серы (VI), а также формулы соответствующи?? им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнен...

Химия

Напишите формулы оксидов калия, бериллия, серы (VI), а также формулы соответствующи?? им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидами бериллия и серы.

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