Напишите формулы оксидов калия, бериллия, серы (VI), а также формулы соответствующи?? им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнен...
Химия
Напишите формулы оксидов калия, бериллия, серы (VI), а также формулы соответствующи?? им гидроксидов. Напишите уравнения возможных реакций между этими гидроксидами в водном растворе. В ответе дайте сумму коэффициентов в уравнении реакции между гидроксидами бериллия и серы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксиды - соединения элемента с кислородом : оксид калия - K2O оксид бериллия - BeO оксид серы (6) - SO3 Соответствующие гидроксиды - это основания для металлов и кислоты для неметаллов с одинаковой степенью окисления образующего элемента. Оксиду калия K2O соответствует гидроксид калия КОН Оксиду бериллия ВеО соответствует гидроксид бериллия Ве(ОН)2 Оксиду серы (6) SO3 соответствует кислота H2SO4. Возможны реакции между KOH u H2SO4, KOH u Be(OH)2, Be(OH)2 u H2SO4. 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 2KOH + Be(OH)2 = K2BeO2 + 2H2O Be(OH)2 + H2SO4 = BeSO4 + 2H2O Сумма коэффициентов в последнем уравнении равна (1+1+1+2) 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса овцы 86,5 кг. Масса одного ягнёнка составляет 02 массы овцыовцы. Какова масса о??цы с шесодинаковыми ягнятами?
Английский язык
Прочтите текст и найдите в нём предложения, где говорится о том, что: – Святая Зе??ля – колыбель христианства; – в Святой Земле воплотился Сы...
Русский язык
Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стр...
Английский язык
4)eight point four-one point three= 5)two hundred and seven+nine hundred and thirteen= 6)three million,one hundred thousand-two hundred and ten t...
Обществознание