Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стрехнешь. в этом предложение найдите дополнение определение обстоятельство и подче...
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Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стрехнешь. в этом предложение найдите дополнение определение обстоятельство и подчеркните их как члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
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Обстоятельства: Первого,Сентября, в школу, в деревне. определения: Пожелтели, нарядные,чистые, яркие. Дополнения:С ребятами
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