Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стрехнешь. в этом предложение найдите дополнение определение обстоятельство и подче...

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Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стрехнешь. в этом предложение найдите дополнение определение обстоятельство и подчеркните их как члены предложения

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