Напишите свои мечты. Заранее спасибо! :-)
Обществознание
Напишите свои мечты. Заранее спасибо! :-)
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Гость:
Я мечтаю о том что бы получить высшее образование и стать ученым
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