lt;pgt;Индия - родина шахмат. Резчик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахматных ф??гур, по 32 фигуры в каждом,и несколько наборов шашек,по 24в каждом.скольконаборов шашек получилось,если всего мастер вырезал 800фигур
Математика
lt;pgt;Индия - родина шахмат. Резчик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахматных ф??гур, по 32 фигуры в каждом,и несколько наборов шашек,по 24в каждом.скольконаборов шашек получилось,если всего мастер вырезал 800фигур
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
480 наборов шашек всего получится
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