Помогите, плизз, прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 баллов!!!!!! №45, 46))))
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Помогите, плизз, прошу вас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 баллов!!!!!! №45, 46))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45. Прибирал (при как процесс,действие ещё идёт) - пребрал (законченность действия). Аналогично с дальнейшими "пре" и "при". Прикусил Пределы Приготовила Прекрасный 46. Не знаю
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