Масса овцы 86,5 кг. Масса одного ягнёнка составляет 02 массы овцыовцы. Какова масса о??цы с шесодинаковыми ягнятами?
Математика
Масса овцы 86,5 кг. Масса одного ягнёнка составляет 02 массы овцыовцы. Какова масса о??цы с шесодинаковыми ягнятами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 86.5*0.2=17.3 кг - масса одного ягненка 2)17.3*6=103.8 кг - масса 6 ягнят 3)86.5+103.8=190,3 кг - масса 1 овцы и 6 ягнят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прочтите текст и найдите в нём предложения, где говорится о том, что: – Святая Зе??ля – колыбель христианства; – в Святой Земле воплотился Сы...
Русский язык
Первого сентября с ребятами пошли в школу. березы в деревне уже пожелтели. стоят т??кие нарядные чистые яркие что боишься тронуть- вдруг листья стр...
Английский язык
4)eight point four-one point three= 5)two hundred and seven+nine hundred and thirteen= 6)three million,one hundred thousand-two hundred and ten t...
Обществознание