Прочтите текст и найдите в нём предложения, где говорится о том, что: – Святая Зе??ля – колыбель христианства; – в Святой Земле воплотился Сын Божий, проповедовал Царствие Божие, пострадал, принял крестную смерть, был погре...
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Прочтите текст и найдите в нём предложения, где говорится о том, что: – Святая Зе??ля – колыбель христианства; – в Святой Земле воплотился Сын Божий, проповедовал Царствие Божие, пострадал, принял крестную смерть, был погребен и на третий день воскрес из мертвых; – из Иерусалима Апостолы разошлись по всей Вселенной с проповедью о пришествии Богочеловека Иисуса Христа; – христиане издавна стремились увидеть и поклониться священным местам евангельских событий; – русские паломники появились в Святой Земле после крещения Руси; – только в XIX веке посещение русскими богомольцами Палестины приобрело широкий размах; – появление Русской Духовной Миссии в Иерусалиме связано с ростом числа русских паломников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это 3 6 и 7 вот так вот
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