СРОЧНО! ХАРАКТЕРИСТИКА САМСОНА ВЫРИНА ИЗ ПОВЕСТИ "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ"

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Самсон Вырин – главный герой повести А. С. Пушкина. По должности он – станционный смотритель, а значит, «сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда» . Неказисто и небогато его жилище, украшенное лишь картинками с изображением истории блудного сына. Единственной настоящей драгоценностью была его четырнадцатилетняя дочь Дуня. В начале повести Самсон Вырин – это «человек лет пятидесяти» , «свежий и бодрый» , одетый в «длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах» . История с Дуней превратит «бодрого мужчину в хилого старика» . И мы увидим его «седину» , «глубокие морщины» , «сгорбленную спину» . Станционный смотритель был человеком мирным, услужливым, скромным. Он с почтением и добродушием относился к своим постояльцам. Проживший жизнь в бедности, привыкший к оскорблениям и унижениям богатых проезжающих, Самсон Вырин всегда надеялся только на себя. Он понимал, что помощи и поддержки ему ждать неоткуда. Автор показывает, как неловко чувствует себя смотритель в городе среди незнакомых людей и богатых домов. Но в душе этого маленького, робкого человека есть место сильным чувствам. Он горячо любит свою дочь, готов ради нее на все. Он с негодованием выбрасывает деньги, подсунутые ему Минским. Вернувшись в пустой осиротевший дом, Самсон Вырин остался один. Он проливал слезы о потерянной дочери. Не для своих внуков, а для чужих ребятишек вырезал он дудочки. С чужими детьми он возился и угощал орешками. Умер он в одиночестве. Автор сочувствует своему герою, но осуждает ограниченность его мыслей. Ведь смотритель не способен даже надеяться на лучшее! Пушкин дает понять читателям, что эта ограниченность определена условиями жизни героя. Человек, привыкший к брани и притеснениям, считающий себя низшим существом, может мыслить только о плохом. Писатель учит нас внимательнее относиться к окружающим, ценить и уважать их мысли и чувства, а не должности, которые они занимают.