Прошу! Срочно! Ответить на вопросики!) 1)Назовите основные этапы "удивительных приключений" Робинзона Крузо и охарактеризуйте композицию произведения 2)Как проявляется характер Робинзона в доостровной истории, на острове Отча...
Литература
Прошу! Срочно! Ответить на вопросики!) 1)Назовите основные этапы "удивительных приключений" Робинзона Крузо и охарактеризуйте композицию произведения 2)Как проявляется характер Робинзона в доостровной истории, на острове Отчания, после оплытия с острова и во время дальнейших приключений?
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Хзхзхзхзхщхщхзхзхщхзххшш. ррр
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