Прошу! Срочно! Ответить на вопросики!) 1)Назовите основные этапы "удивительных приключений" Робинзона Крузо и охарактеризуйте композицию произведения 2)Как проявляется характер Робинзона в доостровной истории, на острове Отча...

Литература

Прошу! Срочно! Ответить на вопросики!) 1)Назовите основные этапы "удивительных приключений" Робинзона Крузо и охарактеризуйте композицию произведения 2)Как проявляется характер Робинзона в доостровной истории, на острове Отчания, после оплытия с острова и во время дальнейших приключений?

Автор: Гость