Только первое)Если не тяжело

Гость: Гость:

ДАНО So = 8 л - начальное количество V = 4 л/мин - скорость наполнения. РЕШЕНИЕ а) S = So + V*t - зависимость между количеством и временем наполнения бака. б) Строим график этой зависимости - в приложении. в) S = 40 л ⇒ t = 8 мин. Проверка - 40 = 8 + 4*t, t = (40-8)/4 = 8 мин - ОТВЕТ t = 3 мин ⇒ S = 20 л. Проверка - S = 3*4+8 = 12+8 = 20 л. - ОТВЕТ