Только первое)Если не тяжело

Математика
Только первое)Если не тяжело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДАНО So = 8 л - начальное количество V = 4 л/мин -  скорость наполнения. РЕШЕНИЕ а)  S = So + V*t -  зависимость между количеством и временем наполнения бака. б) Строим график этой зависимости -  в приложении. в)   S = 40 л  ⇒ t = 8 мин. Проверка - 40 = 8 + 4*t,  t = (40-8)/4 = 8 мин - ОТВЕТ t = 3 мин ⇒ S = 20 л. Проверка - S = 3*4+8 = 12+8 = 20 л. - ОТВЕТ
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