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4(15x+8)+3 (6x-5) приx=5
Математика
4(15x+8)+3 (6x-5) приx=5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60х+32+18х-15 78х+17 78*5+17=407
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