4√3 в квадрате помогите

Геометрия
4√3 в квадрате помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*4(возводишь в квадрат)*3(это возведен корень)=16*3=48
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