4/5×7/9 помогите пж числитель и знаменатель контрольная пж

Математика
4/5×7/9 помогите пж числитель и знаменатель контрольная пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 умножить на 7/9 = 28/45 
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