4-5 предложений о спектакле или фильме который вам понравился. Плиииз
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4-5 предложений о спектакле или фильме который вам понравился. Плиииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Недавно я смотрел(а) фильм "Гол".В этом фильме мне понравилось то что фильм идет о спорте.Персонаж которые играет главную роль интересен.Он стремится добился что то в любимом спорте.И у него это получилось.Этот фильм дает надежду спортсменам.
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