Организм многоклеточного животного отличается от растительного организма спосо??ностью к 1) движению и росту 2) половому размножению 3) проведению нервного импульса 4) обмену веществ и энергии

Биология

Организм многоклеточного животного отличается от растительного организма спосо??ностью к 1) движению и росту 2) половому размножению 3) проведению нервного импульса 4) обмену веществ и энергии

Автор: Гость