Организм многоклеточного животного отличается от растительного организма спосо??ностью к 1) движению и росту 2) половому размножению 3) проведению нервного импульса 4) обмену веществ и энергии

Биология
Организм многоклеточного животного отличается от растительного организма спосо??ностью к 1) движению и росту 2) половому размножению 3) проведению нервного импульса 4) обмену веществ и энергии
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