4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах

География

4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах

Автор: Гость