4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах
География
4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41 г.р Ю.ш 14г.р з.д ...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Қазақ тiлi
Составить құттықтау хат учителю(в честь получения Медаль имени «Ы. Алтынсарин» за выдающийся труд педагога).