4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах

География
4-5КЛАСС ГЕОГРАФИЯ!!! НУЖНО НАЙТИ ДОЛГОТА И ШИРИНУ ВУЛКАНА ВЕЗУВИЙ , ДЖОМО-МУНГМА,ЯК??ТСК, ВИКТОРИЯ ВОДОПАД !!! Очень нужно! Умоляю !!!! Выражать в градусах
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Гость:
41 г.р Ю.ш 14г.р з.д ...............
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