4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?

Математика

4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?

Автор: Гость