4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?

Математика
4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
30*36=1080кг 20*42=840кг 1080+840=1920кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Товар стоил 1 900 р. Во время распродажи его цена была уменьшена на 10%. Какова новая ц??на товара?
Ответить
Русский язык
Составте по 2 предложения скаждыми числительными. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
Ответ на 13 задание пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите пожалуста умоляю вас (4 целых 7/8 + 2 целых 5 /8)- (5 целых 1 /8- 3 целых 3/8) Найди зн??чения выражений
Ответить
Математика
Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.
Ответить