4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?
Математика
4 класс. часть.2. Задача 41 страница 13. На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев - по 42 кг. Сколько всего килограммов мёда получили с этих ульев за лето?
Ответ(ы):
Гость:
30*36=1080кг 20*42=840кг 1080+840=1920кг
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