Составте по 2 предложения скаждыми числительными. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Русский язык
Составте по 2 предложения скаждыми числительными. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы):
Гость:
Двое друзей собрались в кино.Двое мальчиков играли в мяч.Навстречу нам шли трое мужчин.Из всей команды только трое играков были лучшими.У кошки родилось трое котят.В нашем зоопарке появилось пятеро медвежат В палате нас было семеро.Мы трое друзей с самого детства.Вас двоих искала учительница.В аптеке мама купила две пары перчаток Бабушка связала две безрукавки..
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