Составте по 2 предложения скаждыми числительными. ПОЖАЛУЙСТА!!!

Гость: Гость:

Двое друзей собрались в кино.Двое мальчиков играли в мяч.Навстречу нам шли трое мужчин.Из всей команды только трое играков были лучшими.У кошки родилось трое котят.В нашем зоопарке появилось пятеро медвежат В палате нас было семеро.Мы трое друзей с самого детства.Вас двоих искала учительница.В аптеке мама купила две пары перчаток Бабушка связала две безрукавки..