Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.

Математика

Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.

Автор: Гость