Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.

Математика
Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.
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