Помогите пожалуста умоляю вас (4 целых 7/8 + 2 целых 5 /8)- (5 целых 1 /8- 3 целых 3/8) Найди зн??чения выражений
Математика
Помогите пожалуста умоляю вас (4 целых 7/8 + 2 целых 5 /8)- (5 целых 1 /8- 3 целых 3/8) Найди зн??чения выражений
Ответ(ы):
Гость:
5целых 5/8(ответ ) ответ
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