Ответ на 13 задание пожалуйста

Математика
Ответ на 13 задание пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вообще не понятно покажите правильно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуста умоляю вас (4 целых 7/8 + 2 целых 5 /8)- (5 целых 1 /8- 3 целых 3/8) Найди зн??чения выражений
Ответить
Математика
Автомобиль на 80 км пути израсходовал x литров бензина. Найдите x, если на 160 км машина расходует 24 литра бензина.
Ответить
Математика
Золотая шапка за некоторое время исполняет 15 желаний, расходуя на исполнение каждого желания по 4 минуты. Сколько желаний она исполнит за это же в...
Ответить
Русский язык
Спишите предложения раскрывая скобки почему слова пишутся в одних случаях слитно других раздельно аллея почти всплошную покрыта лужами
Ответить
Математика
Длина первой гирлянды 30 дм а длина второй 10дм какя длиней?
Ответить