4 корень из 48/корень из 3
Математика
4 корень из 48/корень из 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4√48)/√3 = раскладываем 48 на два сомножителя, один из которых является квадратом числа 4 = [4√(16*3)]/√3 = представляем корень произведения как произведение корней = [4(√16)*(√3)]/√3 = извлекаем квадратный корень из 16, корни из 3 в числителе и знаменателе сокращаем = 4*4 = 16
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