Срочно 304 а,б 305 в

Математика
Срочно 304 а,б 305 в
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
304 а)22.5 б)38 305 в)102.3
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