Кого считаю родоначальником российской науки? какой университет носит его имя? как изменились границы России во время провления Екатерины второй? почему XVII век называют золотым веком российского дворянства? почему вспыхнуло с...

История

Кого считаю родоначальником российской науки? какой университет носит его имя? как изменились границы России во время провления Екатерины второй? почему XVII век называют золотым веком российского дворянства? почему вспыхнуло самое крупное народное восстание в России

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