Производная от 3х^4 ?
Математика
Производная от 3х^4 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем формулу: x^n = n*x^(n-1). Получим: 3х^4 = 12х^3
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